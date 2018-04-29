Трамп раскритиковал торговую политику ЕС и Китая

Выступая на митинге сторонников Республиканской партии в городке Вашингтон в штате Мичиган, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на оппозиционных демократов и на торговую политику Китая и Европейского союза, которая, по его словам, закрывают свои рынки для американской продукции.

Дональд Трамп: "Европейский союз звучит, конечно, очень мило. Но вы знаете, что он сформировался буквально для того, чтобы получить преимущество над Соединенным Штатами. И я их за это не виню. Я не виню председателя Си, не виню японского премьер-министра Абэ. Я не виню глав других стран за то, что они пользуются нами. Вину за это я возлагаю на бывших президентов и лидеров нашей страны".

Хотя первые залпы в торговой войне США с Китаем уже были сделаны, до сих пор президент Трамп воздерживался от введения тарифов на металлургическую продукцию ЕС. Во время недавних визитов в Вашингтон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, призывали его и впредь воздерживаться от этого шага.