В Эльне обнаружен "музей подделок"

Музей Этьена Террюса должен был открыться после реставрации во французском городе Эльне в минувшую пятницу. Но после того, как выяснилось, что без малого две трети представленных в новой экспозиции полотен художника - фальшивки, будущее музея под вопросом.

В начале апреля мэр Эльна Ив Барньоль подал иск в связи с подлогом, изготовлением подделок и мошенничеством, узнав, что из 140 "произведений" Террюса, предоставленных музею двумя местными ассоциациями, 82 оказались фальшивыми. Первым это заметил куратор будущей экспозиции Эрик Форкада: на некоторых из "картин" были изображены не существовавшие в эпоху Террюса здания, другие были свободной импровизацией на темы, представленные в каталоге 1964 года

На подделки наложен арест, мэрия Эльна оценивает нанесенный ущерб в 160 тысяч евро. Кто именно стоит за столь масштабным мошенничеством, должно определить следствие.