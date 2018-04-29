Весь этот джаз

Происходит дело в Португалии или в Америке, в Москве или в Париже, в Лондоне или в Лиссабоне, музыка рабов на плантациях, созвучия погребальных госпел и свобода в том, что вы делаете с тембром и ритмом, становится джазом, несмотря на язык, время и место.