Происходит дело в Португалии или в Америке, в Москве или в Париже, в Лондоне или в Лиссабоне, музыка рабов на плантациях, созвучия погребальных госпел и свобода в том, что вы делаете с тембром и ритмом, становится джазом, несмотря на язык, время и место.
Весь этот джаз
Весь этот джаз
В старейшем португальском джаз-клубе чествовали джаз.
В России джаз с легкой руки Максима Горького называли в течение более, чем полувека, "музыкой толстых", хотя играли джаз поначалу отверженные и бедняки.
Власть не могла по определению любить музыку, в основе которой импровизация, то есть свобода, драйв, то есть независимость, и индивидуальность, то есть не часть толпы.
Без джаза не было бы ни рок-н-ролла, ни Пресли, ни Джексона, ни рэгтайма,.
Джаз, этот прародитель всего, что слушают все, вне зависимости от поколений, вкусов, предпочтений.
В том числе в этом клубе, где под босанова и фолк-рок грустят, радуются, и плачут те, кто без музыки для толстых", великого джаза не мыслит ни жизни, ни любви.