В Бангладеш и Мьянме начинает работу делегация ООН, которая должна изучить ситуацию вокруг мусульман-рохинджа. В планах правозащитников из 15 стран посещение лагерей беженцев на юго-востоке Бангладеш. Предполагается, что там делегация сможет у самих рохинджа узнать об их положении. Затем экспертов ООН обещали допустить в районы предполагаемых этнических чисток в Мьянме.
Делегация ООН начала проверку положения мусульман-рохинджа
Делегация ООН начала проверку положения мусульман-рохинджа
По последним данным, более 600 тысяч мусульман бежали из штата Рахкайн после начала силовой операции бирманских военных, которая, в свою очередь, стала ответом на серию нападений группировки «Армия освобождения рохинджа» на полицейских. Правозащитники заявляли о погромах, сгоревших деревнях и массовом преследовании рохинджа, власти Мьянмы отвергали обвинения в этнических чистках.