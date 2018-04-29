Государственный секретарь США Майк Помпео продолжил своё ближневосточное турне в Израиле, где встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. На совместной пресс-конференции глава американской дипломатии рассказал о «всеобъемлющей стратегии действий в отношении Ирана», который администрация Трампа, также как и правительство Израиля, рассматривает как растущую угрозу.
Антииранское турне Майка Помпео
Антииранское турне Майка Помпео
Майк Помпео: «Мы глубоко озабочены опасной эскалацией угроз Израилю и всему региону со стороны Ирана и его желания господствовать на всем Ближнем Востоке. Соединенные Штаты поддерживают Израиль и его борьбу. И мы твёрдо поддерживаем суверенное право Израиля на самооборону».
Израиль поддержал намерение США пересмотреть Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.
Биньямин Нетаньяху: «Господин секретарь, я считаю, что крупнейшей угрозой для всего мира и двух наших стран является сочетание воинственного ислама с ядерным оружием. А конкретно – попытка Ирана приобрести ядерное оружие».
Накануне Майк Помпео посетил Саудовскую Аравию, которая также рассматривает Иран в качестве своего геополитического соперника номер 1.
В качестве доказательства иранского экспансионизма США указывают на поддержку Тегераном шиитского движения «Хезболлах» в Ливане, повстанцев-хуситов в Йемене и правительства Сирии.