Пашинян готов стать премьер-министром

Десятки тысяч человек вышли в воскресенье на улицы Еревана по призыву Никола Пашиняна, лидера движения "Останови Серджа" и одной из оппозиционных партий. Выступая перед собравшимися на площади Республики, Пашинян пообещал довести "бархатную революцию" до победы и стать премьер-министром. Он также призвал своих сторонников в понедельник прекратить акции гражданского неповиновения, чтобы не препятствовать "важным встречам в парламенте страны", после которых "все его сторонники в 17:00 (16:00 по Москве) должны собраться на митинг".