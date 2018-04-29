Испанки борются за право не быть изнасилованными

В Испании не прекращаются многотысячные акции протеста против приговора по нашумевшему делу о сексуальном насилии в Памплоне. В субботу на центральных улицах города собрались более 30 тысяч демонстрантов, — это данные полиции. Они требуют максимально жесткого наказания для обвиняемых в групповом изнасиловании.

Суд Памплоны квалифицировал действия пятерых фигурантов дела, которые во время фиесты Сан-Фермин в подъезде дома напали на 18-летнюю девушку, по более мягкой статье о домогательствах. Участницы протестов называют это решение «недопустимым». «В приговоре много нестыковок, мы видим, что правосудие всё ещё остаётся патриархальным. Суд винит нас и нас не защищает», — объясняла представительница феминистской организации.

Скандальное решение суда стало поводом для того, чтобы вновь поднять вопрос о сексуальной неприкосновенности и об отношении к женщинам в обществе. «Это так глубоко в нас сидит, нам это кажется настолько естественным, но это ненормально, что половина населения живёт в страхе, боится ходить в одиночку, это ненормально, что кто-то должен вас сопровождать, когда вы возвращаетесь домой», — говорит одна из протестующих.

Пятерых фигурантов дела суд Памплоны приговорил к девяти годам лишения свободы. Протестующие собрали более миллиона подписей под требованием отставки судьи за некомпетентность. Прокуратура пообещала обжаловать приговор, а правительство намерено представить поправки в законы о сексуальным насилии, чтобы нападения на женщин было проще квалифицировать как изнасилование.