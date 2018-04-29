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Северная Корея

КНДР закрывает ядерный полигон в Пунгери

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КНДР закрывает ядерный полигон в Пунгери

КНДР закрывает ядерный полигон в Пунгери
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Северная Корея обещает уже в мае закрыть ядерный полигон в Пунгери в рамках планов по денуклеаризации полуострова. В Сеуле говорят, что об этом лидеры двух Корей договорились во время встречи в демилитаризованной зоне. Как рассказал пресс-секретарь президента Южной Кореи Йон Юн-Чан, лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал, что процесс закрытия объекта будет открыты для международного сообщества: демонтировать оборудование собираются в присутствии приглашённых иностранных экспертов и журналистов.

В декларации лидеров Северной и Южной Кореи, опубликованной по итогам саммита, сказано о намерении КНДР полностью свернуть ядерную программу. Кроме того, Мун Чже Ин и Ким Чен Ын заявили, что уже до конца года хотят заключить мирный договор.