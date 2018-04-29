Памплона: красные руки против насилия

В испанской Памплоне около 35 тысяч человек вышли на манифестацию против несправедливого, по их мнению, судебного приговора. В знак протеста многие надели красные перчатки или покрасили руки в красный цвет.

Речь идёт о дело о групповом изнасиловании: в 2016 году во время праздника Сан-Фермин пятеро мужчин напали на 18-летнюю девушку, причём сняли происходящее на видео.

Однако в минувший четверг суд признал их виновными лишь в «сексуальных домогательствах».

Протесты вспыхнули сразу после оглашения приговора. На этом фоне испанское правительство пообещало пересмотреть статьи уголовного кодекса в сторону ужесточения наказаний за сексуальные преступления.