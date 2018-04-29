В седьмом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции НБА «Бостон Селтикс» обыграли у себя дома «Милуоки Бакс» со счетом 112:96. Таким образом они обошли своих соперников в серии со счетом 4:3 и вышли в четвертьфинал плей-офф.
Бостонцы обыграли "Милуоки Бакс"
Бостонцы обыграли "Милуоки Бакс"
У бостонцев самыми результативными игроками были Эл Хорфорд и Терри Розье, заработавшие по 26 очков. Но самым результативным игроком встречи был рогач из Милуоки Крис Миддлтон - он заработал 32 очка. Один из самых эффективных баскетболистов "Милуоки", Янис Адетокунбо, заработал для своей команды 22 очка, но один из мячей помог забросить в собственную корзину.
Теперь победившие бостонцы готовятся к первой игре с "Севенти-Сиксерами" из Филадельфии. Она назначена на вечер понедельника.