Сотни выходцев из стран Центральной Америки собрались у границы с американским штатом Калифорния в мексиканском городе Тихуана, в штате Нижняя Калифорния. Они пересекли территорию Мексики, открыто заявляя, что их пунктом назначения являются Соединённые Штаты Америки, где они хотели бы получить статус беженцев.
Центральноамериканские мигранты идут на приступ границы США
Центральноамериканские мигранты идут на приступ границы США
Власти США следили за передвижением мигрантов с момента пересечения ими гватемало-мексиканской границы. В Тихуане их встретили американские юристы, специализирующиеся на вопросах миграции и натурализации. Они предупредили мигрантов, что в случае пересечения ими границы США их могут ожидать самые серьезные последствия, в том числе тюремное заключение и разлучение с детьми.
Мария Гальвес, мигрантка из Гондураса: «Сегодня мне предстоит очень тяжело испытание. И я не знаю, стоит ли мне идти на него или нет. Честно говоря я очень сильно боюсь того, что со мной может случиться».
Между тем президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Мичигане, упомянул об этой группе мигрантов как о потенциальной угрозе для безопасности американцев и пообещал приостановить работу федеральных учреждений, если в конце сентябре конгресс откажется утвердить бюджетное финансирование строительства стены вдоль границы с Мексикой.