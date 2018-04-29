Центральноамериканские мигранты идут на приступ границы США

Сотни выходцев из стран Центральной Америки собрались у границы с американским штатом Калифорния в мексиканском городе Тихуана, в штате Нижняя Калифорния. Они пересекли территорию Мексики, открыто заявляя, что их пунктом назначения являются Соединённые Штаты Америки, где они хотели бы получить статус беженцев.

Власти США следили за передвижением мигрантов с момента пересечения ими гватемало-мексиканской границы. В Тихуане их встретили американские юристы, специализирующиеся на вопросах миграции и натурализации. Они предупредили мигрантов, что в случае пересечения ими границы США их могут ожидать самые серьезные последствия, в том числе тюремное заключение и разлучение с детьми.

Мария Гальвес, мигрантка из Гондураса: «Сегодня мне предстоит очень тяжело испытание. И я не знаю, стоит ли мне идти на него или нет. Честно говоря я очень сильно боюсь того, что со мной может случиться».

Между тем президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками Республиканской партии в Мичигане, упомянул об этой группе мигрантов как о потенциальной угрозе для безопасности американцев и пообещал приостановить работу федеральных учреждений, если в конце сентябре конгресс откажется утвердить бюджетное финансирование строительства стены вдоль границы с Мексикой.