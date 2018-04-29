Совместный всеобъемлющий план действий, заключенный пятью постоянными членами Совета безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году, "не подлежит обсуждению". Об этом заявил в воскресенье президент Исламской республики Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой Французской республики Эммануэлем Макроном.
Роухани: договор "обсуждению не подлежит"
Роухани: договор "обсуждению не подлежит"
Как сообщает Елисейский дворец, в ходе часового телефонного разговора стороны решили "работать в ближайшие недели над сохранностью договора 2015 года и всех его положений, а также над ситуацией в Йемене и Сирии".
Французский президент, в свою очередь, выступил с инициативой, что "дать старт обсуждению трех дополнительных вопросов: контроля за ядерной деятельностью Ирана после 2025 года, его баллистической программой и разрешением ключевых региональных кризисов".