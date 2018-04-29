Политический кризис в Армении развивается на фоне непростой социально-экономической ситуации. Уровень безработицы достигает 20 процентов, причём особенно большие проблемы с трудоустройством у молодёжи. Многие в этих условиях стремятся уехать. Как объясняют жители Еревана, это те, кто даже после длительного обучения не смог устроиться на родине.
Чего хотят сторонники революции в Армении?
Чего хотят сторонники революции в Армении?
Проблема эмиграция была одной из ключевых тем в выступлениях оппозиции, которая обвиняла правящую Республиканскую партию, в том числе, в отсутствии адекватной социальной политики. «Кровоточащей раной» Армении отъезд сограждан незадолго до своей отставки называл и премьер Серж Саргсян. Он, впрочем, призывал не преувеличивать масштабы «утечки мозгов».
Как отмечает корреспондент Euronews Апостолос Стаикос, именно с высоким уровнем безработицы и коррупции прохожие в Ереване связывают последние волнения в стране: «За политическими баталиями и амбициями лидеров значительная часть армянского общества ощущает, что оказалась на обочине жизни. Это то, с чем люди больше не готовы мириться».