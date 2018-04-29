Голосование состоится даже безальтернативное

Выборы премьер-министра в парламенте Армении состоятся, даже если в них будет участвовать всего один кандидат. Во всяком случае, представители правящей Республиканской партии пообещали не чинить препятствий, даже если все фракции поддержат выдвижение Никола Пашиняна. Собственного кандидата республиканцы выдвигать не стали.

О готовности поддержать Пашиняна уже заявили три фракции из четырёх, что даёт лидеру оппозиции 47 голосов из 53 необходимых.

Армен Ашотян, вице-председатель РПА:

«Мы видим, какую поддержку люди выражают Николу Пашиняну, и это делает его легитимным участником переговоров, на которых можно оценить ситуацию и найти верное решение. Я думаю, очень важно услышать от единственного кандидата в премьер-министры его принципиальный взгляд на сегодняшние проблемы Армении. Мы хоте ли бы услышать программные заявления, взгляды на возможные выходы из сложившейся ситуации».

Голосование намечено на 1-е мая. Ранее в Республиканской партии называли неконституционным требование о немедленных выборах премьера.

Ряд наблюдателей уже называют Пашиняна победителем. Сам он на одном из митингов заявил, что «Революция в Армении уже состоялась».

«Я считают победителем армянский народ, армян, поддержавших нашу идею о необходимости перемен и необходимости в новом правительстве страны. Так что вопрос в том, хочет ли Республиканская партия разрешить этот политический кризис. Если да, им придётся голосовать за „народного кандидата“. В последние 20 лет у нас постоянно были кабинеты, которые не пользовались народной поддержкой, люди не верили в них. До сих пор люди были разочарованы, не верили в собственное будущее, а теперь люди в будущее верят», — заявил Пашинян.

Президент республики Армен Саркисян в свою очередь подчеркнул, что парламентское голосование должно проходить в строгом соответствии с конституцией страны.

Апостолос Стайкос, Euronews:

«Многие считают, что в парламенте Армении во время выборов нового премьера развернётся настоящий политический триллер. Сейчас Никол Пашинян ещё на шаг ближе к этому креслу, но его задача не из простых, поскольку ему придётся работать с теми, кого до вчерашнего дня обвиняли в коррупции и злоупотреблении властью».