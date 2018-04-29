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Армения

Оппозиция блокирует центр Еревана

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Оппозиция блокирует центр Еревана

Оппозиция блокирует центр Еревана
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Reuters
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Армянская оппозиция мобилизует своих сторонников и вновь занимает улицы. В преддверии голосования в парламенте, в результате которого должен быть определён новый глава правительства, лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян призвал сограждан возобновить массовые демонстрации.

Как организатор протестной кампании, которая уже добилась отставки с поста главы государства Сержа Саргсяна, Пашинян поставил перед властями ультиматум: он требует, чтобы депутаты назначили его премьер-министром, в противном случае, цитата, «не изберут никого».

На призыв Пашиняна откликнулись тысячи его соратников. С самого утра люди устремились в центр Еревана, не встречая противодействия со стороны полиции. Протестующие перекрыли основные магистрали, устроив сидячие и стоячие забастовки на пешеходных переходах.

Основная масса демонстрантов стекается в площади Франции и площади Республики, где на воскресный вечер намечено шествие и большой митинг под лозунгами за революцию.

Видеомонтаж • Андрей Позняков