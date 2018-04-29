Никол Пашинян — единственный реальный кандидат в премьер-министры Армении, и это придётся признать даже правящей партии. Так, во всяком случае, утверждают соратники лидера армянской оппозиции.

Тигран Авинян, пресс-секретарь партии «Гражданский договор»:

«Я действительно верю, что все депутаты нынешнего парламента осознаю́т интересы Армении. А в данный момент в этих интересах — избрать премьер-министром Никола Пашиняна, он единственный, кто может гарантировать свободные, прозрачные и демократические выборы в Армении».

«Единственный способ для Республиканской партии сохранить лицо — поддержать „народного кандидата“ Никола Пашиняна. Я уверен, что они прекрасно осознают это, и я верю, что так они и сделают».

«В самом начале нам все говорили, что это безнадёжно и бесполезно, ни к каким результатам не приведёт. Но нас питала надежда, что люди выступят за свои права, против коррупции, против обмана во всём. Они твак и сделали — и мы оказались правы, люди оказались правы».

Апостолос Стайкос, Euronews:

«Источники в Республиканской партии заявили нашему каналу, что их задача сейчас — устранить раскол, вернуть стране мир и стабильность. В партии говорят о готовности к новому раунду переговоров, но не сообщают, готовы ли они поддержать Пашиняна».