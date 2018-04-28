Венеция: отделить местных жителей от туристов

Разгрузить улицы и мосты Венеции от туристов - такое решение принял мэр "жемчужины Адриатики" Луиджи Бруньяро. В эти выходные город на воде опробует комплекс мер, в числе которых - специфические маршруты для туристов, обходящие жилые кварталы, обитатели которых больше не в силах выносить круглосуточный людской поток.
Население Венеции - 50 тысяч, за год "город каналов" принимает до 30 миллионов путешественников.
"Отделить туристов от местных жителей - отличная идея", - считает эта жительница Венеции.
"Мы больше не в силах терпеть массовый, можно сказать, дикий туризм! - добавляет другая. - Следует продвигать туризм элитный, культурный"...
Среди других мер, которые мэрия Венеции намерена вводить в наиболее загруженные выходные мая и в период летних отпусков - запрет для туристов некоторых улиц и причалов, запрет на парковку в черте города и на сдачу квартир через платформы типа Airbnb в центральных кварталах.