Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования ситуации на Корейском полуострове. В субботу он опубликовал твит, в котором рассказал о долгом и продуктивном телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По словам Трампа, "все развивается очень хорошо, место для встречи с Северной Кореей определяется". Кроме того, Трамп поставил в известность о процессе подготовке к американо-северокорейскому саммиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ.