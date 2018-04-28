Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно перспектив урегулирования ситуации на Корейском полуострове. В субботу он опубликовал твит, в котором рассказал о долгом и продуктивном телефонном разговоре с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин. По словам Трампа, "все развивается очень хорошо, место для встречи с Северной Кореей определяется". Кроме того, Трамп поставил в известность о процессе подготовке к американо-северокорейскому саммиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном
Трамп готовится ко встрече с Ким Чен Ыном
Место проведения саммита пока не было объявлено. Южнокорейская пресса высказывала разные догадки, включая Улан-Батор, Владивосток и Хабаровск, но государственный департамент США их не подтвердил.
27 апреля лидеры двух Корей провели успешные переговоры, по итогам которых была подписана декларация о мире и объединении Корейского полуострова. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились отказаться от любых враждебных действий по отношению друг к другу, заключить уже в этом году мирный договор и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.