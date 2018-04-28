Действия западных стран в Сирии могут сорвать процесс мирного урегулирования военного конфликта. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, ракетные удары по позициям правительственной армии угрожают переговорам. Кроме того министр обвинил западные страны в попытках помешать политическому процессу в стране, в частности, созданию Конституционной комиссии, которая должна появиться в рамках намеченного плана урегулирования конфликта.
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Россия обвиняет Запад в срыве мирного процесса в Сирии
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Россия обвиняет Запад в срыве мирного процесса в Сирии