В Москве проходит внеочередная встреча министров иностранных дел России, Турции и Ирана.
Трехсторонняя встреча по Сирии
Трехсторонняя встреча по Сирии
Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф намерены обсудить развитие ситуации в Сирии, шаги, направленные на продвижение межсирийских контактов и подготовку к очередному раунду переговоров по Сирии в Астане, намеченному на середину мая.
Переговоры в Москве это первая встреча глав МИД России, Ирана и Турции после ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, нанесенного 14 апреля. Если Россия и Иран осудили этот удар как акт агрессии, то Турция его приветствовала как позитивный шаг.
Отдельное внимание на встрече министров будет уделено гуманитарной ситуации в Сирии.