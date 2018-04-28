Майк Помпео, утвержденный на пост госсекретаря всего два дня назад, начал в субботу свое первое Ближневосточное турне. У трапа самолета, приземлившегося в Рияде, главу американской дипломатии встречал его саудовский коллега Адель аль-Джубейр и новый посол страны в Соединенных Штатах - один из сыновей короля Салмана принц Халед бин Салман бин Абдулазиз.
Первое ближневосточное турне Помпео
Первое ближневосточное турне Помпео
В столицу Саудовской Аравии Помпео прилетел из Брюсселя, где принимал участие во встрече глав МИД стран-членов НАТО. В программе его трехдневного визита, помимо Саудовской Аравии и Израиля - двух злейших врагов Ирана - Иордания, с которой планируется обсудить перспективы внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
До того, как занять пост госсекретаря, 54-летний Помпео возглавлял ЦРУ.