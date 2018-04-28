Правящая Республиканская партия Армении отказывается от выдвижения своего кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил в субботу ее пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Реагируя на новость лидер уличных акций протеста и руководитель одной из оппозиционных партий Никол Пашинян заявил, что планы оппозиции о проведении массовых акций по всей республике в связи с этим не не изменились.
Поддержка Пашиняна растет
Поддержка Пашиняна растет
В субботу о поддержке "Народного кандидата" заявили партия "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" - вторая по численности фракция парламента.
Нового премьер-министра однопалатный парламент должен избрать 1 мая. Для победы Пашиняну необходимо поддержка 53 из 105 депутатов, то есть простое большинство.
Пока же Пашинян совершает автопробег по городам Армении, в которых его встречают песнями и плясками. В Гюмри в пятницу вечером в митинге сторонников оппозиции приняли участие несколько тысяч человек.
В воскресенье лидер движения "Отвергни Серджа!" намерен вернуться в Ереван и "возобновить протесты с новой силой".