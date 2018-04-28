Поддержка Пашиняна растет

Правящая Республиканская партия Армении отказывается от выдвижения своего кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил в субботу ее пресс-секретарь, вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Реагируя на новость лидер уличных акций протеста и руководитель одной из оппозиционных партий Никол Пашинян заявил, что планы оппозиции о проведении массовых акций по всей республике в связи с этим не не изменились.