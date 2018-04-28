КНДР и Южная Корея намерены до конца года заключить мирный договор и берут на себя обязательства по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в «Декларации о мире, процветании и объединении», которая была подписана по итогам саммита лидеров двух государств Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.
Лидеры Кореи пообещали мир
Лидеры Кореи пообещали мир
Впрочем, эксперты призывают осторожнее оценивать итоги этих переговоров. Эксперт Брукингского института Майкл О'Хэнлон полагает, что лидер КНДР пытается лишь добиться лучших условий для себя, ограничившись минимальными уступками. «Поговорить о мирном договоре и провести пару саммитов, — это несложно. Они хитры... Но тот факт, что Ким действует взвешенно — это уже большой прогресс», — объясняет О'Хэнлон.
Переговоры Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына стали первой встречей лидеров КНДР и Южной Кореи более чем за 10 лет. Следующий саммит обещают провести при участии США, а возможно ещё и Китая, —для закрепления достигнутых договорённостей.
Переговоры в демилитаризованной зоне ещё до их завершения назвали историческим. В ходе встречи лидер КНДР и южнокорейский президент вместе пересекли демаркационную линию — это произошло впервые с начала Корейской войны. Ожидания, которые связывают с этой встречей по всему миру, подкрепила декларация Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына со словами о наступлении «новой эры мира на Корейском полуострове».