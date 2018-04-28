Лидеры Кореи пообещали мир

КНДР и Южная Корея намерены до конца года заключить мирный договор и берут на себя обязательства по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в «Декларации о мире, процветании и объединении», которая была подписана по итогам саммита лидеров двух государств Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына.