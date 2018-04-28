Новостей и обращений из ИГИЛ в Европе станет меньше. Европол заявляет об успешной борьбе с распространением пропаганды террористической группировки.
Европол: нанесён сокрушительный удар по пропаганде ИГИЛ
Европол: нанесён сокрушительный удар по пропаганде ИГИЛ
В официальном сообщении сказано, что в результате крупной международной операции на долгое время созданы препятствия для работы основных идеологических подразделений исламистов, в том числе информационного агентства Amaq, которое назвают главным средством распространения заявлений лидеров ИГИЛ.
Операция проходила несколько лет при участии восьми стран, в том числе Франции, Канады и США, под руководством бельгийской прокуратуры. Правоохранители смогли не только добиться закрытия сайтов, но и изъяли серверы, использовавшиеся для пропаганды. Это открыло доступ к материалам, которые позволят идентифицировать потенциальных исламистов и могут послужить доказательствами для уголовных дел.