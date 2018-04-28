Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начинает избирательную кампанию. Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня. Эрдоган объяснил перенос выборов на более раннее время необходимостью скорейшего перехода страны к президентской форме правления, которую предполагает новая редакция турецкой конституции.
Эрдоган начинает избирательную кампанию
Эрдоган начинает избирательную кампанию
Выступая перед своими сторонниками в Измире, традиционном бастионе оппозиционной Народно-республиканской партии, Эрдоган выразил полную уверенность в своей победе на президентских выборах, а правящей Партии справедливости и развития – на парламентских. Он также обратил внимание, что оппозиция находится в расколотом состоянии и не готова к выборам.
Между тем бывший президент Турции Абдуллах Гюль отказался от выдвижения своей кандидатуры от оппозиционной исламистской Партии процветания.