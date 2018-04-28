Смерть малыша Элфи Эванса

В Англии скончался 23-месячный малыш Элфи Эванс, после того как ливерпульская больница по решению суда отключила его от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он страдал от нейродегенеративного заболевания мозга.

Утром в субботу люди начали приносить цветы и воздушные шары к зданию клиники, где в течении года шла борьба за жизнь ребенка. Решение о прекращении которой было принято вопреки позиции родителей Элфи. В ночь на субботу о смерти ребенка сообщили в Twitter его мама Кейт Джеймс и отец Томас Эванс. Они написали, что они разбиты горем и поблагодарили всех, кто оказывал им моральную поддержку.

Среди тех, кто выступал против решения перестать бороться за жизнь ребенка, был папа римский Франциск, который лично встречался с родителями. Он предлагал продолжить его лечение в детской клинике Ватикана. Но британский суд счёл аргументы в пользу продолжения лечения ребенка неубедительными.

За судьбой Элфи Эванса также пристально следили в Польше. Многие поляки принесли в субботу к британскому посольству в Варшаве свечи и детские игрушки.