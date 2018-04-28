В Англии скончался 23-месячный малыш Элфи Эванс, после того как ливерпульская больница по решению суда отключила его от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Он страдал от нейродегенеративного заболевания мозга.
Смерть малыша Элфи Эванса
Смерть малыша Элфи Эванса
Утром в субботу люди начали приносить цветы и воздушные шары к зданию клиники, где в течении года шла борьба за жизнь ребенка. Решение о прекращении которой было принято вопреки позиции родителей Элфи. В ночь на субботу о смерти ребенка сообщили в Twitter его мама Кейт Джеймс и отец Томас Эванс. Они написали, что они разбиты горем и поблагодарили всех, кто оказывал им моральную поддержку.
Среди тех, кто выступал против решения перестать бороться за жизнь ребенка, был папа римский Франциск, который лично встречался с родителями. Он предлагал продолжить его лечение в детской клинике Ватикана. Но британский суд счёл аргументы в пользу продолжения лечения ребенка неубедительными.
За судьбой Элфи Эванса также пристально следили в Польше. Многие поляки принесли в субботу к британскому посольству в Варшаве свечи и детские игрушки.