Вашингтонский “броманс”. Лорды против премьера. Сирийские песни

«От поцелуев в щеку к сложным рукопожатиям, от похлопываний по спине к теплым объятиям – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон показали то, что некоторые наблюдатели называют «бромансом». Хотя Трамп годится Макрону в отцы.

“Броманс”, согласно словарю, – это исключительно тесные и душевные отношения между мужчинами, которые превосходят обычную дружбу и отличается особо высоким уровнем эмоциональной близости.

Беда, конечно, в том, что такие отношения могут легко закончиться слезами.

Серьёзен ли броманс Трамп-Макрон или он построен на политическом расчете, посмотрим.

Испытанием для этих отношений может стать будущее международного соглашения по ядерной программе Ирана. Ведь по ней существуют большие разногласия между Трампом и европейцами, и Макрон призвал Трампа не разрывать сделку.

Но похоже, это у него не получилось. Французский президент всё ещё находился на американской земле, когда он выразил сомнение относительно того, будет ли Трамп соблюдать иранское соглашение.

Будущее отношений с Ираном было не единственным предметом переговоров и газетных заголовков на прошлой неделе.

В Великобритании дебаты по поводу правильной стратегии выхода из Евросоюза стали ещё более хаотичными и запутанными. Правительство пытается держать ситуацию под контролем.

Премьер-министр Тереза Мэй потерпела шесть поражений за неделю в одной лишь Палате Лордов.

Результате голосования в нижней палате, Палате Общин, может быть более благоприятным для кабинета, но налицо глубокие разногласия по поводу «брексита» по всему Парламенту.

Среди прочего, Терезу Мэй критикуют даже в собственной Консервативной партии за её нежелание остаться в таможенном союзе с ЕС.

Это мучительное напоминание премьеру, что она далека от победы в споре вокруг «брексита”, и что её политическое будущее далеко не ясно.

Говоря о неопределенном будущем …

В Армении премьер-министр был вынужден покинуть свой пост после почти двух недель протестов. Демонстранты вышли на улицы, чтобы выразить гнев по поводу политических махинаций и коррупции.

Правящая элита Армении пыталась успокоить протестующих. Стране сообщили, что Парламент выберет нового премьер-министра 1 мая.

Люди на улицах хотят, чтобы им стал лидер оппозиции, который возглавлял демонстрации.

До сих пор всё было мирно, и Россия, как сообщается, обещала не вмешиваться.

Такие условия люди в Сирии, наверное, хотели бы видеть у себя. Но гражданская война там всё тянется и тянется.

В Брюсселе на этой неделе состоялась вторая конференция сирийских доноров, организованная Европейским союзом и Объединёнными Нациями.

Они собрали 4,4 млрд долларов на экстренную помощь, но общая сумма оказалась гораздо меньше той, которую ООН назначила на 2018 год, после того, как США не взяли на себя никакого обязательства».