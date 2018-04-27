Марш протеста против ущемления прав уйгуров-мусульман прошёл в пятницу перед штаб-квартирой Европейской комиссии в Брюсселе. Участники - их собралось около 2 тысяч - призвали Евросоюз защитить коренное население Синьцзян-Уйгурского автономного района на севере КНР от репрессивных мер китайских властей.
Уйгуры просят о помощи ЕС
Уйгуры просят о помощи ЕС
"Сегодня около 1 миллиона уйгуров содержатся в лагерях против их воли. Ради них мы пришли сюда. Мы просим о помощи Евросоюз, чтобы он добился от Пекина освобождения этих заключенных. Десятки тысяч детей живут без родителей, запертых в этих лагерях”, - говорит Рабия Кадир, глава международной организации "Всемирный Уйгурский Конгресс".
Правозащитники утверждают, что с апреля 2017 года по инициативе китайских властей уйгуров и представителей других этнических меньшинств массово задерживают и помещают в так называемые "центры политическог о перевоспитания", где ведётся работа по стиранию их языковой и религиозной идентичности.