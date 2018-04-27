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США: пожар на заводе в штате Висконсин

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США: пожар на заводе в штате Висконсин

США: пожар на заводе в штате Висконсин
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По меньшей мере двадцать человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском городе Сьюпириор на севере штата Висконсин. Несколько доставлены в больницы.

Инцидент произошел на заводе канадской энергетической компании Husky Energy ("Хаски энерджи"). Сообщается, что там предположительно взорвался контейнер, в котором находились или сырая нефть, или битум. Персонал завода был вывезен с территории предприятия. Пожар потушен сотрудниками экстренных служб.

Ранее сообщалось, что власти штата отдали распоряжение об эвакуации жителей, находящихся в десятикилометровой зоне от завода из-за потенциально токсичного характера распространявшегося дымового шлейфа.

Нефтеперерабатывающий завод в Висконсине существует с 1950 года. Husky Energy приобрела завод в прошлом году.

Агентства • AFP, RWS, TASS

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