По меньшей мере двадцать человек пострадали в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в американском городе Сьюпириор на севере штата Висконсин. Несколько доставлены в больницы.
США: пожар на заводе в штате Висконсин
США: пожар на заводе в штате Висконсин
Инцидент произошел на заводе канадской энергетической компании Husky Energy ("Хаски энерджи"). Сообщается, что там предположительно взорвался контейнер, в котором находились или сырая нефть, или битум. Персонал завода был вывезен с территории предприятия. Пожар потушен сотрудниками экстренных служб.
Ранее сообщалось, что власти штата отдали распоряжение об эвакуации жителей, находящихся в десятикилометровой зоне от завода из-за потенциально токсичного характера распространявшегося дымового шлейфа.
Нефтеперерабатывающий завод в Висконсине существует с 1950 года. Husky Energy приобрела завод в прошлом году.