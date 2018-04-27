Евросоюз спасает пчел

Евросоюз распространил запрет на использование трех инсектицидов, приводящих к массовой гибели пчел, на все выращиваемые на открытом грунте культуры.

В пятницу это решение, которое с самого начала поддерживала Еврокомиссия, одобрило квалифицированное большинство в 16 государств ЕС на заседании профильного технического комитета за закрытыми дверями. Проголосовавшие "за" представители Франции, Великобритании, Нидерландов, Германии, Испании и Италии объяснили свои действия необходимостьюне на словах, а на деле защищать окружающую среду и биологическое разнообразие.

Антония Штаац - член неправительственной организации AVAAZ, выступившей одним из инициаторов запрета, не скрывает удовлетворения: "Сегодняшнее решение - луч надежды для европейских пчел. Мы рады констатировать, что вслед за учеными, фермерами и простыми гражданами стран ЕС, годами убеждавшими руководство Евросоюза во вреде этих ядовитых веществ, их наконец запретили!"

Неоникотиноиды имидаклоприд, клотианидин и тиаметокс поражают центральную нервную систему насекомых, лишают их ориенатации в простанстве, приводят к параличу и гибели. Европейское агентство по безопасности продуктов питания выступило с инициативой запрета трех пестицидов еще в 2013 году. В феврале этого года запрет был продлен, и вот теперь применять их можно лишь в теплицах, гарантируя