Турцию захлестнула новая волна беженцев из Афганистана. По данным властей, только за последние три месяца сюда прибыли около 30 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год - 45 тысяч. Турция - один из главных перевалочных пунктов на пути для мигрантов, которые бегут из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке в Европу.