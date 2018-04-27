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Турция

Новая волна беженцев

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Новая волна беженцев

Новая волна беженцев
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Турцию захлестнула новая волна беженцев из Афганистана. По данным властей, только за последние три месяца сюда прибыли около 30 тысяч человек, тогда как за весь прошлый год - 45 тысяч. Турция - один из главных перевалочных пунктов на пути для мигрантов, которые бегут из зон военных конфликтов на Ближнем Востоке в Европу.

"Я направляюсь в Сивас в поисках работы. Мне необходимо позаботиться о тех, кто остался дома - о моих родителях. В Афганистане война, борьба: работы там нет", - говорит беженец Суннатилла Расулбек.

Анкара незваным гостям не рада: ранее из страны были депортированы 7 тысяч афганцев, которые незаконно пересекли турецко-иранскую границу.

"Я возьмусь за любую работу ради сына. Мы бежали из Афганистана из-за постоянных взрывов и нападений смертников. Никто из нас не знает, сможет ли когда-нибудь вернуться домой живым", - говорит беженка Аиша.

За последние годы в Турции также нашли убежище более 3,5 миллионов сирийских и около 300 тысяч иракских беженцев.

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