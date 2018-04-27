Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посадили у демаркационной линии в приграничном пункте Пханмунджом дерево. Это сосна, которая выросла в 1953 году, когда была окончена трехлетняя война между соседями. Лидеры государств полили дерево водой из рек, протекающих в Пхеньяне и Сеуле - Тэдонган и Ханган. Они также присыпали его почвой с родных гор - северокорейской Пэктусан и южнокорейской Халласан. Рядом с посадкой появилась памятная надпись: "Мы посадили дерево мира и процветания". Ранее лидеры выступили с совместным заявлением о стремлении к полной денуклеаризации Корейского полуострова и скорому подписанию мирного договора.