Босния и Герцеговина: будет ли смена вектора?

Программа Insiders приглашает в Сараево, город, дышащий историей. Здесь, в самом центре, сохранились архитектурные памятники периода Османской империи, а несколькими кварталами дальше - католические храмы, православные церкви, синагоги... Босния и Герцеговина на протяжении столетий представляла собой сложнейший религиозно-этнический сплав, многогранность здешнего общества во многом определила и линии раскола, который страна пытается преодолеть. Ей непросто, учитывая, что маленьким балканским государством интересуются влиятельные игроки извне. Прежде всего Турция, бывший патрон по Османской империи, а также страны Персидского залива.
Верно ли говорить, что Босния и Герцеговина отдаляется от давней мечты стать членом ЕС, склоняясь в сторону восточных партнеров? Смотрите на нашем сайте репортаж корреспондента Ханса фон Брели, а также комментарии экспертов из Сараева.