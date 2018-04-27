В Руанде обнаружены новые массовые захоронения - почти четверть века спустя после геноцида в стране. По данным властей, речь идет о четырех братских могилах и об останках как минимум 2 тысяч человек. Поиски продолжаются.
Массовые захоронения в Руанде
Массовые захоронения в Руанде
Жители деревни в районе Гасабо недалеко от столицы Кигали, где была обнаружена страшная находка, молчали о захоронении в течение долгих лет.
Всего две недели назад в Руанде прошли памятные мероприятия, посвященные годовщине геноцида 1994 года. Тогда за сто дней боевики хуту убили примерно 800 тыс. этнических тутси. В районе массовых захоронений тогда пропали около 3 тыс.человек.