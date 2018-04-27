Россия раскрывает "инсценировку"

Россия представила Организации по запрещению химического оружия свидетелей, пытаясь доказать, что предполагаемая "химическая атака" в Думе, из-за которой США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, была инсценировкой. В штаб-квартире организации в Гааге прошел брифинг с участием 17 свидетелей, среди которых была семья мальчика Хасана Диаба. Его отец утверждает, что никакой химатаки в Думе не было и его сын участвовал в больнице в постановке.