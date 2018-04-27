Россия представила Организации по запрещению химического оружия свидетелей, пытаясь доказать, что предполагаемая "химическая атака" в Думе, из-за которой США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, была инсценировкой. В штаб-квартире организации в Гааге прошел брифинг с участием 17 свидетелей, среди которых была семья мальчика Хасана Диаба. Его отец утверждает, что никакой химатаки в Думе не было и его сын участвовал в больнице в постановке.
Россия раскрывает "инсценировку"
Россия раскрывает "инсценировку"
Александр Шульгин, постоянный представитель России в ОЗХО:
"Казалось бы, здравый смысл говорил: надо дождаться пока эксперты во всем разберутся, посмотрят на месте, пощупают все своими руками. Но США, Великобритания и Франция не дожидаясь даже начала работы инспекторов заявили, что для них все ясно и вина президента Асада не вызывает сомнений".
Ранее Запад обвинил Дамаск в химической атаке на сирийскую Думу 7 апреля и это стало основанием для военных ударов по Сирии. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, и заявила, что может доказать, что видеоролик "Белых касок", на котором якобы запечатлено применение химического оружия, является инсценировкой.