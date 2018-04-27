Историческая встреча двух Корей

Историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНДР Ким Чен Ыном закончилась отъездом обоих из пограничного пункта Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив молниеносный "визит" в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.