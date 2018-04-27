Историческая встреча между президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и председателем КНДР Ким Чен Ыном закончилась отъездом обоих из пограничного пункта Пханмунджом. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем десять лет. Перед их началом южнокорейский президент по приглашению Ким Чен Ына перешел демаркационную линию, совершив молниеносный "визит" в КНДР продолжительностью менее минуты, а Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим территорию Южной Кореи с 1953 года. По итогам переговоров лидеры двух стран подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова.
Историческая встреча двух Корей
Историческая встреча двух Корей
"Значимым событием является принятие КНДР мер по замораживанию испытаний ядерного оружия. Это важный шаг к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Я ответственно заявляю, что Юг и Север будут тесно сотрудничать в этом направлении", - заявил Мун Чжэ Ин.
Сразу после президента Южной Кореи слово взял лидер КНДР:
"Мы постараемся предпринять все возможные меры для того, что бы подписанная сегодня декларация имела реальные результаты в отличие от предыдущих соглашений"
Северная и Южная Корея договорились предпринимать активные действия для сотрудничества с международным сообществом в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Лидеры двух стран также планируют делать все возможное, чтобы соглашение о перемирии 1953 года, которым закончилась Корейская война , переросло в полноценный мирный договор, который может быть подписан уже в этом году.
В документе говорится о планируемом визите в Пхеньян президента Мун Чжэ Ина осенью этого года. Также обе страны договорились возобновить встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 гг, следующая из них пройдет 15 августа. В документе говорится и о начале работы с целью соединения железных и автомобильных дорог Севера и Юга.
Многие страны, включая Россию, США и Китай, приветствовали встречу лидеров обеих Корей и подписанную ими декларацию.