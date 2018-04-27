Иньеста уходит из "Барселоны"

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста на пресс-конференции в пятницу объявил о своём уходе по окончании сезона из клуба, игроком которого он являлся на протяжении 16 лет. Футболист не сдержал слез, выступая перед журналистами и одноклубниками.

"Этот сезон последний для меня в "Барселоне". Это решение далось мне непросто. Я много о нем думал. Я всегда считал, что клуб, который тепло принял меня в 12-летнем возрасте заслуживает лучшего с моей стороны. До сегодняшнего момента именно так и было, но я понимаю, что в ближайшем будущем я не смогу отдаваться клубу по максимуму во всех смыслах, и физически, и морально", - объяснил свой уход футболист.

33-летний Иньеста, как сообщалось ранее, продолжит карьеру в китайском клубе «Чунцинь Лифань», с которым он подпишет 3-летний контракт.

Футболист является воспитанником "Барселоны", за основную команду клуба он выступает с 2002 года. В составе каталонцев он становился восьмикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка и семикратным - Суперкубка страны, также в его активе четыре победы в Лиге чемпионов. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.

В составе сборной Испании Иньеста становился чемпионом мира (2010) и двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).