ABBA воссоединилась

- Мы все вчетвером почувствовали, что спустя 35 лет было бы весело вновь объединить усилия и отправиться в студию звукозаписи. Так мы и сделали, - сообщается в публикации.

Известно, что одна из двух записанных композиций – "I Still Have Faith in You"(«Я все еще в тебя верю») - прозвучит в декабре 2018 года во время специальной трансляции на телеканалах ВВС и NBC. Где шведский квартет предстанет перед публикой в виде голограмм.

Музыканты отметили, что в процессе работы они почувствовали, что время будто остановилось, а 35-летний перерыв был лишь коротким отпуском.

ABBA - одна из самых популярных групп в истории музыки - была создана в 1972 году. За десять лет своего существования квартет выпустил восемь альбомов. В 1982 году они записали свою заключительную пластинку. И с тех пор отказываются ездить на гастроли, хотя в 2000 году квартету предложили за это рекордный контракт на 1 миллиард долларов. Но участники группы ответили отказом.