Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков при даче показаний в Спортивном арбитражном суде признал, что сам не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес" и не видел, чтобы кто-либо из них его употреблял или участвовали в манипуляциях со своими допинг-пробами.
Неожиданное признание Григория Родченкова
Неожиданное признание Григория Родченкова
После публикации этой информации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал международные спортивные организации пересмотреть отношение к российским спортсменам, обвинённым в употреблении допинга. А министр спорта Павел Колобков заявил, что разбирательства по делам российских спортсменов продолжатся в судах.
В конце 2017 г. международный олимпийский комитет на основании показаний Родченкова пожизненно дисквалифицировал 43 российских спортсмена и аннулировал их результаты, полученные на олимпиаде в Сочи. Но 1 февраля Спортивный арбитражный суд полностью или частично удовлетворил апелляцию 39 спортсменов.