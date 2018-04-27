Неожиданное признание Григория Родченкова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков при даче показаний в Спортивном арбитражном суде признал, что сам не давал российским спортсменам допинговый коктейль "Дюшес" и не видел, чтобы кто-либо из них его употреблял или участвовали в манипуляциях со своими допинг-пробами.