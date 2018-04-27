Бразилия: "Песочный король" Рио

44-летний житель Бразилии Марсио Мизель Матолиас вот уже 22 года живет на пляже в Рио-де-Жанейро в построенном им замке из песка. Площадь жилища - не более трех квадратных метров. Но хозяин апартаментов уверяет, что для него и его вещей пространства вполне достаточно. Марсио приходится ухаживать за своим хрупким строением, которое он регулярно поливает водой. Большую часть суток "песчаный король" проводит в своем замке, или рядом с ним. А вот на ночь, когда песок удерживает жару, уходит в дом к своему другу. Марсио охотно позирует туристам, которые оставляют ему небольшие пожертвования и уверяет, что не представляет для себя другой жизни. Правда, "король" признается, что иногда ему одиноко.