No comment за неделю
23 апреля в Барселоне принято дарить книги и цветы. Так здесь отмечают традиционный и, пожалуй, один самых ярких в году праздников - Сан-Жорди.
Радостная весть для поклонников британской монаршей семьи - у принца Уильяма и герцогини Кейт родился третий ребёнок. В честь этого события Королевская артиллерия дала 41 залп из пушек.
Для Афганистана эта неделя была отмечена траурными церемониями в память о 57 жертвах теракта на западе страны, прозошедшего в воскресенье. Участники акции в Кабуле выложили из свечей слова: "Остановите геноцид".
У побережья Ливии в Средиземном море перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Сотрудникам береговой охраны удалось спасти 63 человека.
Ирландец Пол Робинсон установил рекорд в забеге на милю на Северном полюсе. Он преодолел дистанцию за 4 минуты и 51 секунду. Ранее спортсмен покорил и Антарктику. Отныне Робинсон - самый быстрый бегун на обоих полюсах.