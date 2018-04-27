Евросоюз борется с гибелью пчёл

Страны Европейского союза проголосовали за то, чтобы почти полностью запретить химические вещества из класса неоникотиноидов, использование которых приводит к гибели пчел. Химические вещества этого класса чаще всего используют в сельском хозяйстве, чтобы бороться с вредителями. Но исследование Европейского агентства по безопасности продуктов питания доказало, что неоникотиноиды вызывают гибель пчел. Теперь производители сельскохозяйственной продукции не смогут использовать большинство веществ из класса неоникотиноидов на открытом воздухе, а только в теплицах. Новые правила вступят в силу в конце года.