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США

"Милуоки" против "Бостона": счёт в серии равный

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"Милуоки" против "Бостона": счёт в серии равный

"Милуоки" против "Бостона": счёт в серии равный
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"Милуоки Бакс" разгромил на домашнем паркете "Бостон Селтикс" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА. Теперь счёт в противостоянии равный - 3:3.

Поначалу гости действовали слаженно, грамотно разыгрывали комбинации и в стартовой четверти вырвалист вперёд. Догонять "Селтикс" бросились Снелл, Бледсо и Адетокунбо. Последний сдержал обещание, данное после предыдущего матча быть более агрессивным в игре. Уже во второй четверти счёт стал равным. Далее "Милуоки" удалось развить успех, заработав 10-очковое преимущество.

Не помогли "Бостону" успешные вылазки на чужую половину паркета Джейсона Тейтума (он станет самым результативным игроком у "Селтикс" c 22 очками). Но настоящий герой встречи - Яннис Адетокунбо. Он положил в копилку хозяев 31 очко.

97:86.

Решающий - седьмой - матч пройдет в субботу в Бостоне.