"Милуоки" против "Бостона": счёт в серии равный

"Милуоки Бакс" разгромил на домашнем паркете "Бостон Селтикс" в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф НБА. Теперь счёт в противостоянии равный - 3:3.
Поначалу гости действовали слаженно, грамотно разыгрывали комбинации и в стартовой четверти вырвалист вперёд. Догонять "Селтикс" бросились Снелл, Бледсо и Адетокунбо. Последний сдержал обещание, данное после предыдущего матча быть более агрессивным в игре. Уже во второй четверти счёт стал равным. Далее "Милуоки" удалось развить успех, заработав 10-очковое преимущество.