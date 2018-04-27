Меркель-Трамп: об Иране, стали и России

Введение пошлин на европейскую сталелитейную и алюминиевую продукцию, урегулирование на Корейском полуострове, ситуация в Сирии и на Украине, сотрудничество в рамках НАТО обсудили на встрече в Вашингтоне лидеры США и Германии.

Особое внимание было уделено иранской ядерной проблематике. Как заявила Ангела Меркель, Германия считает, что ядерной сделки с Ираном "недостаточно для сдерживания амбиций Тегерана и расширения его влияния в регионе": "Я заявила со всей ясностью, что данное соглашение далеко от совершенства и не может разрешить всех проблем, связанных с Ираном. Но оно должно стать краеугольным камнем. Я считаю, что за последние недели и месяцы Великобритания, Франция и Германия плодотворно поработали с нашими американскими коллегами, и скоро мы увидим, какое решение примет в конечном счете американская сторона".

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)предусматривает отмену

санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы, в обмен на обязательства Тегерана ограничить ядерную деятельность и поставить ее под международный контроль. 12 января этого года президент США заявил, что США прекратят участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения.

В свою очередь президент США заявил, что Тегеран стоит за каждой проблемой на Ближнем Востоке:

"Мы должны гарантировать, что этот кровожадный режим даже близко не подойдет к ядерному оружию и не сможет заниматься распространением опасных ракет и поддерживать терроризм где бы то ни было на Ближнем Востоке. У них не будет ядерного оружия, это я вам обещаю!"

Что касается отношений с Россией, Ангела Меркель заявила, что "никто не заинтересован в плохих

отношениях с Москвой", но о разногласиях "нужно говорить открытым текстом". Канцлер Германии также подтвердила, что обсудила с президентом США возможные последствия американских санкций против РФ.