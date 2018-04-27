Руководство футбольного клуба "Ливерпуль" требует обеспечить безопасность болельщикам, которые приедут в Рим на ответный матч с итальянской "Ромой". Первая полуфинальная встреча Лиги чемпионов завершилась в пользу англичан: 5-2. Но победу хозяев омрачили столкновения фанатов возле стадиона Энфилд. Травму головы получил 53-летний болельщик "красных". Он находится в критическом состоянии.
"Ливерпуль" требует гарантий безопасности болельщиков
"Ливерпуль" требует гарантий безопасности болельщиков
Двум итальянцам предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и нарушении общественного порядка.
Уже известно, что билеты на матч, который команды сыграют 2 мая, будут именными. Фанатов без билетов просят не приезжать в итальянскую столицу. Руководство клубов и чиновники УЕФА проведут экстренное собрание и обсудят меры безопасности как на самом Олимпийском стадионе, так и за его пределами.